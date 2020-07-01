***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.07.2020 18:23
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saliha SASA ve Hüseyin BÜRGE'nin Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Saliha SASA'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Saliha SASA'nın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nin Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853799
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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En Düşük
115.123
18:056,8555
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8437
18:057,7233
En Yüksek
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6689
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|: -1,00%
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|Açılış
|: 388,52
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
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394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.321.723.493
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.308.787.777
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.871.426
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|992.760.053
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5180
|8,5607
|% 0,51
|
|Frank
|7,2246
|7,2681
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
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|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
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