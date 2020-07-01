***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saliha SASA ve Hüseyin BÜRGE'nin Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Saliha SASA'nın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Saliha SASA'nın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nin Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Saliha SASA'nın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853799BIST