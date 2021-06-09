***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.06.2021 17:25
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarihli toplantısında
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Mehmet ERDOĞAN'ıın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nin Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Mehmet ERDOĞAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN'ın ve Hüseyin BÜRGE'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Mehmet ERDOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432
BIST
17:151.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:158,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1510,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,4600
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|Önceki Kapanış
|: 10,4600
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10,5076
En Düşük
10,4546
17:15522,03
En Yüksek
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|: -0,33%
|| -1,72
|Açılış
|: 522,16
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|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5883
|% -0,20
|
|Euro
|10,4785
|10,4830
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% -0,40
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2811
|2,2926
|% -0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
17:15
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17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
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17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
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17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem