***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.06.2021 tarihli toplantısındaa) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE ve Mehmet ERDOĞAN'ıın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Hüseyin BÜRGE'nin Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin BÜRGE, Mehmet ERDOĞAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmelerine, Mehmet ERDOĞAN'ın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ERDOĞAN'ın ve Hüseyin BÜRGE'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak seçilmelerine ve Mehmet ERDOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941432BIST