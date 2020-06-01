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***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

01.06.2020 20:51
GÜNCEL HABERLER



***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mesken
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Köyü, Cumhuriyet Bulvarı, N1, Gökay Sitesi D Blok 1 nolu BB 156m2, D Blok 3 nolu BB 145m2, R Blok 1 nolu BB 156m2, R Blok 3 nolu BB 145m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.06.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,6972
Kira Bedeli ve Koşulları
D Blok 1 nolu BB Yıllık 22.200 TL+ KDV, D Blok 3 nolu BB Yıllık 22.800 TL+ KDV, R Blok 1 nolu BB Yıllık 22.200 TL+ KDV, R Blok 3 nolu BB Yıllık 22.800 TL+ KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,13
Karşı Taraf
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/06/2019
Kira Süresi
1 (Bir) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.12.2019, KD-SPK 2019/0011 ve 31.12.2019, KD-SPK 2019/0010
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Eşyasız D Blok 1 nolu BB için 22.200 TL+KDV, Eşyasız D Blok 3 nolu BB için 22.800 TL+KDV, Eşyasız R Blok 1 nolu BB için 22.200 TL+KDV, Eşyasız R Blok 3 nolu BB için 22.800 TL+KDV,
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporunda bulunan tutarın üstünde gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

Yönetim Kurulu,
Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan    D blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,
Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,
Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,
Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,
Bedelle Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'ye 01.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848354


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EGCEY 0,77 399.598 % 10,00  
TKURU 15,07 272.457 % 10,00  
YONGA 24,88 176.971 % 9,99  
GLBMD 5,40 7.537.908 % 9,98  
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Sterlin 8,4680 8,5105 % 0,86  
Frank 7,0553 7,0978 % -0,11  
Riyal 1,8088 1,8179 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 7,89  
Altın Gr. 380 380 1,17  
Cumhuriyet 2.527 2.565 423,00  
Tam 2.536 2.577 27,50  
Yarım 1.238 1.262 21,10  
Çeyrek 619 629 7,80  
Gümüş.Ons 18,23 18,26 0,38  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 0,08  
B. Petrol 38,23 38,23 0,39  
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