***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMeskenİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Köyü, Cumhuriyet Bulvarı, N1, Gökay Sitesi D Blok 1 nolu BB 156m2, D Blok 3 nolu BB 145m2, R Blok 1 nolu BB 156m2, R Blok 3 nolu BB 145m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01.06.2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,6972Kira Bedeli ve KoşullarıD Blok 1 nolu BB Yıllık 22.200 TL+ KDV, D Blok 3 nolu BB Yıllık 22.800 TL+ KDV, R Blok 1 nolu BB Yıllık 22.200 TL+ KDV, R Blok 3 nolu BB Yıllık 22.800 TL+ KDVAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,13Karşı TarafAvrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/06/2019Kira Süresi1 (Bir) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.12.2019, KD-SPK 2019/0011 ve 31.12.2019, KD-SPK 2019/0010Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarEşyasız D Blok 1 nolu BB için 22.200 TL+KDV, Eşyasız D Blok 3 nolu BB için 22.800 TL+KDV, Eşyasız R Blok 1 nolu BB için 22.200 TL+KDV, Eşyasız R Blok 3 nolu BB için 22.800 TL+KDV,İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporunda bulunan tutarın üstünde gerçekleştirilecektir.AçıklamalarYönetim Kurulu,Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan D blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 1 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 3 nolu dairenin eşyalı olarak yıllık 36.775.-TL+KDV,Bedelle Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'ye 01.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıllığına kiralanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848354BIST