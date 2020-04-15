***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesini yapmayı planlamaktadır. Arsanın mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'ye ait olup, projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanması planlanmaktadır.Mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'nin bağlı ortağı olduğu Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin finansörlüğünde Otel, Dükkan ve Ticari Bağımsız bölüm projesinin, arsa sahibi ve finansörler arasında imzalanacak üçlü bir protokolde yer alan şartlar dâhilinde yapılmasına,Şirketimiz tarafından proje geliştirilecek arsa için tarafların ortak iradesine ve değişen niteliğe uygun bir şekilde proje çizdirilmesine, gerekli izinlere başvurulmasına, projesinin çizilmesi sonrasında projenin bir örneğinin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'ye verilmesine,Taraflar gerekli şartların oluştuğu konusunda mutabık kaldıktan sonra proje başlamadan evvel projeye konu arsalar üzerindeki yapıların yıkım işleminin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine,Şirketimizin tabii olduğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 22. Maddesine uygun olarak Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. yada hâkim ortağı Galip Öztürk tarafından proje başlamadan önce Takasbank A.Ş.'ye bloke edilmek üzere hisse senedi ya da gayrimenkul ipoteği teminat olarak alınmasına,Projenin başlaması ile birlikte projeye konu gayrimenkuller üzerine Şirketimiz lehine şerh konulmasına,Hasılat paylaşımında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tüm zorunlu ve idari masraflar düştükten ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.' nin kendisine ait arsa payını, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin ise yaptığı inşaat ile yükümlü olduğu harcamaları aldıktan sonra kalan hasılatın % 65' inin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' ya % 35' inin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.' ye ait olması, , Bu kapsamda Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'nin elde edeceği hasılat daha sonra Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ile kendi arasında yapacağı nihai sözleşme ile belirlenmesine,Projenin inşaat maliyetinin KDV hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin KDV hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir KDV hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup.projenin finansmanının sermaye artırımı ile sağlanan fon ve bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı ile sağlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838336BIST