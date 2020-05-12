***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde Şirketimizin yapacak olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak tamamlanması gereken hususlar belirtilmiştir. Şirketimiz ilgili maddeleri yerine getirmek için çalışmalarına başlamış olup, projenin yapılacak olduğu alana ilişkin yeni bir değerleme raporu hazırlattırılmıştır. İlgili değerleme raporu özel durum açıklamamız ekinde yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844564BIST