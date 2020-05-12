***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 18:29
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.04.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Sermaye Piyasası Bülteninde Şirketimizin yapacak olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak tamamlanması gereken hususlar belirtilmiştir. Şirketimiz ilgili maddeleri yerine getirmek için çalışmalarına başlamış olup, projenin yapılacak olduğu alana ilişkin yeni bir değerleme raporu hazırlattırılmıştır. İlgili değerleme raporu özel durum açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844564
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
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|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0803
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6645
En Düşük
7,5689
18:05384,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,83
|Açılış
|: 384,20
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|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5782
|8,6212
|% -1,36
|
|Frank
|7,1957
|7,2391
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|11,31
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.517
|-20,40
|
|Tam
|2.543
|2.583
|-20,90
|
|Yarım
|1.241
|1.263
|-10,20
|
|Çeyrek
|620
|631
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,21
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