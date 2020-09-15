***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 18:25
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş'ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parsel üzerinde yapılacak olan '' Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ''Artı Değer İnşaat Otomotiv Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş'' ile 15.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıklı protokol imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875167
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
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1.119
En Düşük
1.097
18:057,4941
En Yüksek
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|: 0,13%
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|Açılış
|: 7,5080
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|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8859
En Yüksek
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474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4904
|7,4941
|% 0,13
|
|Euro
|8,8782
|8,8859
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6259
|9,6742
|% 0,44
|
|Frank
|8,2174
|8,2669
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,04
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,02
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|0,71
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