***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 18:34
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş'ne ait Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mah. Soğukkuyu Mevkii 2261 ada 16 parsel üzerinde yapılacak olan '' Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ''Boen İnşaat ve Buryap İnşaat İş Ortaklığı '' ile 28.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüklenici ön sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895258
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|1.891
|11,40
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|-44,54
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|Gümüş.Ons
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