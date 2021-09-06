***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut kiracımız Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş'ye 01.07.2021 tarihi itibariyle kiraya verilen Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Beldesi Gökay Sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin aynı site içerisinde bulunan R blok 1 nolu daire ile değiştirilerek, kira koşullarının aynı kalacak şekilde ek protokol imzalanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962081BIST