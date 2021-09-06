***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 18:15
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVTUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut kiracımız Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş'ye 01.07.2021 tarihi itibariyle kiraya verilen Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Beldesi Gökay Sitesinde bulunan D blok 1 nolu dairenin aynı site içerisinde bulunan R blok 1 nolu daire ile değiştirilerek, kira koşullarının aynı kalacak şekilde ek protokol imzalanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962081
BIST
15:041.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.431
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|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:048,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5191
En Düşük
8,4434
15:0410,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,9850
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0970
En Düşük
10,0057
15:04489,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 489,30
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|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4619
|8,4640
|% 0,02
|
|Euro
|10,0291
|10,0348
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6650
|11,7235
|% 0,43
|
|Frank
|9,1780
|9,2332
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:04
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15:13AKFGY
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15:09MANAS
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