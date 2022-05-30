***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 08:46
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 360.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 111.600.000-TL ödenmiş sermayesini %100 Bedelli arttırarak 223.200.000-TL 'ye yükseltilmesi için 25.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.
16.03.2021 tarihli Kap açıklamamızda sermaye arttırımından elde edilecek fonun, Edirne İli Merkez İlçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde 2261 ada 16 parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılması planlanan Metro Hotel Apartments projesinin yapımı için kullanılacağı belirtilmiştir. Başvuru sürecinin uzaması ve başvuru sürecindeki piyasa koşullarının değişmesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan sermaye arttırım başvuru talebinin çekilmesine ve sermaye arttırımı sonrasında yapılması planlanan Metro Hotel Apartments Projesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033187
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0098
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0430
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05976,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,83
|Açılış
|: 976,61
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3822
|16,3900
|% 0,06
|
|Euro
|17,6048
|17,6227
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,5959
|20,6991
|% -0,33
|
|Frank
|16,9942
|17,0966
|% -0,26
|
|Riyal
|4,3545
|4,3764
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,89
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,84
|
Seans Raporu
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