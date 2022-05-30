***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVTUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 360.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 111.600.000-TL ödenmiş sermayesini %100 Bedelli arttırarak 223.200.000-TL 'ye yükseltilmesi için 25.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur.16.03.2021 tarihli Kap açıklamamızda sermaye arttırımından elde edilecek fonun, Edirne İli Merkez İlçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu Mevkiinde 2261 ada 16 parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılması planlanan Metro Hotel Apartments projesinin yapımı için kullanılacağı belirtilmiştir. Başvuru sürecinin uzaması ve başvuru sürecindeki piyasa koşullarının değişmesi sebebiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan sermaye arttırım başvuru talebinin çekilmesine ve sermaye arttırımı sonrasında yapılması planlanan Metro Hotel Apartments Projesinin durdurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033187BIST