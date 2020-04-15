***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesinin Avrasya Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş. ile ortak olarak yapılarak, projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanmasına, Mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin finansörlüğünde Otel, Dükkan ve Ticari Bağımsız bölüm projesinin arsa sahibi ve proje ortakları arasında imzalanacak üçlü bir protokolde yer alan şartları dâhilinde yapılmasına, Taraflar gerekli şartların oluştuğu konusunda mutabık kaldıktan sonra proje başlamadan evvel projeye konu arsalar üzerindeki yapıların yıkım işleminin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine, Gerektiğinde Şirketimizce, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine proje başlamadan önce takas banka bloke edilmek üzere hisse senedi ya da gayrimenkul ipoteği teminat olarak verilmesine, Projenin başlaması ile birlikte projeye konu gayrimenkuller üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine şerh konulmasına, Hasılat paylaşımında tüm zorunlu ve idari masraflar düştükten ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 'nin kendisine ait arsa payını, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin ise yaptığı inşaat ile yükümlü olduğu harcamaları aldıktan sonra kalan hasılatın % 65 'inin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ye, % 35 'inin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 'ye ait olmasına, Projenin inşaat maliyetinin KDV hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin KDV hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir KDV hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükkan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, projenin finansmanının bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı ile sağlanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838346BIST