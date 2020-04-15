***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2020 15:40
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapımı planlanan ‘'Metro Hotel Apartments'' projesinin Avrasya Gayrimenkul Yatırım ortaklığı A.Ş. ile ortak olarak yapılarak, projenin hasılat paylaşımı ile tamamlanmasına, Mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin finansörlüğünde Otel, Dükkan ve Ticari Bağımsız bölüm projesinin arsa sahibi ve proje ortakları arasında imzalanacak üçlü bir protokolde yer alan şartları dâhilinde yapılmasına, Taraflar gerekli şartların oluştuğu konusunda mutabık kaldıktan sonra proje başlamadan evvel projeye konu arsalar üzerindeki yapıların yıkım işleminin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine, Gerektiğinde Şirketimizce, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine proje başlamadan önce takas banka bloke edilmek üzere hisse senedi ya da gayrimenkul ipoteği teminat olarak verilmesine, Projenin başlaması ile birlikte projeye konu gayrimenkuller üzerinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. lehine şerh konulmasına, Hasılat paylaşımında tüm zorunlu ve idari masraflar düştükten ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 'nin kendisine ait arsa payını, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'nin ise yaptığı inşaat ile yükümlü olduğu harcamaları aldıktan sonra kalan hasılatın % 65 'inin Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' ye, % 35 'inin Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 'ye ait olmasına, Projenin inşaat maliyetinin KDV hariç 148.468.050 TL, arsa maliyetinin KDV hariç 26.200.000 TL olması planlanmakta olup. öngörülen gelir KDV hariç 259.598.662 TL' dir. Proje, dükkan, ofis ve otel bölümlerinden oluşmakta olup, projenin finansmanının bağımsız bölümlerin ön satışı ve gerektiğinde banka kredisi kullanımı ile sağlanmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838346
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
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|Açılış
|: 98.945
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|Önceki Kapanış
|: 98.550
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99.044
En Düşük
94.602
18:056,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
6,8079
18:057,5426
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|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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18:05380,56
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|Açılış
|: 380,56
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|Önceki Kapanış
|: 378,76
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383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5939
|8,6370
|% 0,16
|
|Frank
|7,1129
|7,1557
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8278
|1,8369
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,49
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,00
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,60
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,00
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|-2,37
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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17:59XU100
Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem