***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 18:29
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak ‘'Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ARTI DEĞER İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875172
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.097
18:057,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
18:058,8861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
18:05471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|7,15
|203.307.988
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.778.241
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.094.516
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.602.678
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|11.485.094
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,60
|93.202.568
|% -10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.287.194
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|52.323.282
|% -9,99
|
|CRDFA
|4,56
|27.613.964
|% -9,88
|
|TSPOR
|4,94
|40.817.351
|% -9,85
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|ECILC
|6,89
|743.569.640
|% 3,92
|
|SISE
|6,35
|627.140.948
|% -1,24
|
|TUPRS
|81,45
|527.457.565
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,11
|1.479.240.754
|% -1,27
|
|PETKM
|4,40
|1.871.644.888
|% 2,33
|
|IHLAS
|1,05
|295.515.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,81
|462.033.290
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,46
|323.816.831
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4906
|7,4946
|% 0,14
|
|Euro
|8,8777
|8,8861
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6277
|9,6760
|% 0,46
|
|Frank
|8,2163
|8,2658
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9915
|2,0014
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|0,37
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,03
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|