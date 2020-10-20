***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 13:20
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak ‘'Metro Hotel Apartments'' mimari projesi Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882549
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|EMNIS
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|SISE
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|GARAN
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|
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|2,13
|572.504.995
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|ASELS
|18,29
|533.823.709
|% 1,05
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|ISFIN
|4,20
|495.347.265
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|572.504.995
|% 6,50
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|ALBRK
|1,79
|430.460.643
|% 3,47
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|CEMAS
|2,51
|455.693.358
|% 7,26
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|SISE
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|1.006.047.571
|% 1,02
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|YKBNK
|2,35
|303.360.267
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|7,8939
|% 0,19
|
|Euro
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|Sterlin
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|Frank
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|Riyal
|2,0962
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.906
|1.906
|1,79
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|Altın Gr.
|484
|484
|1,45
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|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-5,99
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|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,90
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|Çeyrek
|773
|791
|-1,45
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|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,22
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
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|B. Petrol
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|42,62
|0,00
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