***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 18:38
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde yapılacak ‘'Metro Hotel Apartments'' projesinin inşaatının yapımına ilişkin ''Boen İnşaat ve Buryap İnşaat İş Ortaklığı'' ile sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895262
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|GUBRF
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|DAGHL
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|JANTS
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|236.728.829
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|CASA
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|1.201.815
|% -10,00
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|BRYAT
|502,50
|455.417.222
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|EMKEL
|5,95
|23.433.552
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|11.452.575
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|DARDL
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|GUBRF
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|2.915.089.120
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|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
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|KRDMD
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|869.327.928
|% 4,08
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|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
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|SKBNK
|1,57
|729.549.706
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|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
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|KRDMD
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|% 4,08
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|TEKTU
|2,10
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|ODAS
|3,83
|535.725.041
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
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|7,4205
|% -2,19
|
|Euro
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|9,0765
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|Sterlin
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|% -3,23
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|Frank
|8,2924
|8,3423
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|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% -2,37
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|Alış
|Satış
|%
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|1.882
|1.882
|2,57
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|Altın Gr.
|448
|448
|-10,63
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|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
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|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
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|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
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|721
|738
|-10,77
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|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,68
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,01
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|51,28
|-0,06
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