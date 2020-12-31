***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AVGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde geliştirilen ''Metro Hotel Apartments'' projesine ait yapı ruhsatı 31.12.2020 tarihinde alınmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896164BIST