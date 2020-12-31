***AVGYO* *AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2020 18:20
***AVGYO******AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mülkiyeti bağlı ortaklığımız olan Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ye ait, Edirne ili Merkez ilçesi Kirişhane Mahallesi Soğukkuyu mevkiinde 2261 ada 16 parsel de kayıtlı 19.532,00 m2'lik arsa üzerinde geliştirilen ''Metro Hotel Apartments'' projesine ait yapı ruhsatı 31.12.2020 tarihinde alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896164
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
18:00452,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,50
|Açılış
|: 452,96
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4358
|7,4417
|% 0,79
|
|Euro
|9,0892
|9,1107
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1029
|10,1536
|% 0,79
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9707
|1,9806
|% 0,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|3,26
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|-0,24
|
Seans Raporu
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17:59BASCM
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