***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:03
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830277
BIST
11:0886.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -224,63
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:086,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:08312,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,42
|Açılış
|: 312,10
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.053.201
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|592.832
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|616.124
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,40
|238.275.748
|% 1,91
|
|THYAO
|8,07
|227.612.292
|% 1,13
|
|GARAN
|8,42
|207.411.509
|% 0,36
|
|TSPOR
|2,62
|125.272.510
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,07
|98.256.004
|% 0,98
|
|TSPOR
|2,62
|125.272.510
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,07
|98.256.004
|% 0,98
|
|ODAS
|1,24
|55.142.127
|% 5,08
|
|IHLAS
|0,46
|14.687.436
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|26.001.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7513
|7,7902
|% 0,83
|
|Frank
|6,6900
|6,7303
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7158
|1,7244
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,77
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,35
|12,38
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,37
|28,37
|-0,36
|