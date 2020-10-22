***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:03
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882975
BIST
10:481.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,34
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.208
10:487,7962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:489,2510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2452
10:48481,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,18
|Açılış
|: 481,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:48
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|65.037.693
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|4.559.590
|% 9,98
|
|YAPRK
|45,42
|1.544.245
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.700.872
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|GARAN
|7,47
|207.582.308
|% -0,80
|
|ESEN
|20,92
|185.631.205
|% 4,65
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|TSKB
|1,63
|395.051.971
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,01
|220.739.852
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,34
|124.883.124
|% -1,68
|
|DGKLB
|3,26
|158.565.531
|% 2,84
|
|GSDHO
|2,48
|107.747.223
|% -1,98
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7913
|7,7962
|% -0,21
|
|Euro
|9,2446
|9,2510
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2112
|10,2624
|% -0,28
|
|Frank
|8,5743
|8,6259
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0734
|2,0838
|% -0,16
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-5,38
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|0,14
|