***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 14:06
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889921
BIST
17:091.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,98
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:097,9850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:099,5011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0233
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:09466,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 466,08
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:09
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.331.236
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.193.153
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.826.754
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,93
|3.827.160.538
|% 0,85
|
|KRDMD
|5,08
|3.204.189.821
|% 3,25
|
|GARAN
|9,10
|2.985.160.071
|% 0,55
|
|TSKB
|2,73
|1.175.904.081
|% 4,60
|
|TUPRS
|92,15
|1.166.293.561
|% 2,28
|
|KRDMD
|5,08
|3.204.189.821
|% 3,25
|
|TSKB
|2,73
|1.175.904.081
|% 4,60
|
|YKBNK
|3,00
|1.091.384.970
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|747.611.205
|% -1,89
|
|GARAN
|9,10
|2.985.160.071
|% 0,55
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9812
|7,9850
|% -0,25
|
|Euro
|9,4959
|9,5011
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,6293
|10,6826
|% -0,32
|
|Frank
|8,7429
|8,7956
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1243
|2,1350
|% -0,17
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,33
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|21,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,82
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,59
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,79
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,38
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23TSKB
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 245, 405 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
-
17:21ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 551, 013 adet işlem
-
17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, OYAKC, KOZAA