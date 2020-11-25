***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 15:15
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889939
BIST
16:351.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
16:357,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
16:359,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0166
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
16:35467,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,83
|Açılış
|: 467,04
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler16:35
|RODRG
|14,08
|2.620.409
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.648.710
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|60.094.994
|% 9,99
|
|EGPRO
|24,22
|89.784.542
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.202.404
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,94
|3.645.835.532
|% 0,93
|
|KRDMD
|5,09
|3.123.092.303
|% 3,46
|
|GARAN
|9,11
|2.815.655.234
|% 0,66
|
|TSKB
|2,69
|1.090.070.660
|% 3,07
|
|TUPRS
|92,40
|1.088.929.464
|% 2,55
|
|KRDMD
|5,09
|3.123.092.303
|% 3,46
|
|TSKB
|2,69
|1.090.070.660
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,08
|724.520.303
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.027.830.959
|% 0,67
|
|GARAN
|9,11
|2.815.655.234
|% 0,66
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9845
|7,9906
|% -0,18
|
|Euro
|9,5003
|9,5078
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,6517
|10,7052
|% -0,11
|
|Frank
|8,7515
|8,8042
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1262
|2,1368
|% -0,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|5,85
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,80
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|12,00
|
|Tam
|3.086
|3.164
|25,26
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|12,22
|
|Çeyrek
|748
|765
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,06
|
|B. Petrol
|48,32
|48,32
|0,54
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:47BURVA
Yüzde 10.00 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 988 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, OYAKC, KCHOL
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 15 artarak (% 0.52 ) 1, 195
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, BURVA, POLTK, CMBTN, ERBOS, QNBFL, KERVN, CLEBI, MARKA, SAFKR
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CRFSA, AVGYO, SANFM, SERVE, AVTUR, KENT, IZTAR