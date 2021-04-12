***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:45
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926579
BIST
12:001.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,81
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
12:008,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
12:009,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
12:00457,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 457,91
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler12:00
|PENGD
|4,51
|79.347.346
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|469.080
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|607.818
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.810.092
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.686.330
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,13
|39.299.780
|% -8,93
|
|KRTEK
|15,40
|3.619.807
|% -8,88
|
|NTGAZ
|16,10
|793.552.960
|% -2,60
|
|BJKAS
|12,29
|369.058.283
|% 9,93
|
|EREGL
|16,35
|353.201.895
|% 0,25
|
|GARAN
|6,63
|301.677.031
|% -0,15
|
|PETKM
|6,07
|285.534.247
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,84
|164.557.865
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|163.557.898
|% -0,95
|
|TSKB
|1,35
|83.039.504
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|34.338.505
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|58.731.191
|% -2,63
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1877
|8,1928
|% 0,47
|
|Euro
|9,7407
|9,7491
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2256
|11,2819
|% 0,75
|
|Frank
|8,8196
|8,8727
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1784
|2,1893
|% 0,48
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-5,50
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|0,29
|