***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 12:03
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965111
BIST
13:161.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,87
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:168,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:1610,3656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:16498,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,46
|Açılış
|: 498,36
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:16
|YEOTK
|73,20
|160.201.801
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.094.482
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|6.925.208
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,60
|21.739.202
|% 9,64
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,45
|10.113.262
|% -8,64
|
|AGYO
|3,00
|26.858.482
|% -8,54
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,33
|35.725.359
|% -6,43
|
|GARAN
|8,97
|933.398.043
|% -2,29
|
|KIMMR
|3,99
|693.874.895
|% -5,67
|
|THYAO
|13,43
|544.925.596
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,33
|311.483.796
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,17
|301.631.894
|% -2,45
|
|KIMMR
|3,99
|693.874.895
|% -5,67
|
|YKBNK
|2,33
|311.483.796
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,79
|212.171.073
|% -1,65
|
|GARAN
|8,97
|933.398.043
|% -2,29
|
|AKBNK
|5,17
|301.631.894
|% -2,45
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8241
|8,8258
|% 0,73
|
|Euro
|10,3611
|10,3656
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0728
|12,1333
|% 0,73
|
|Frank
|9,5299
|9,5873
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3483
|2,3601
|% 0,83
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,86
|
|Altın Gr.
|498
|499
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,19
|