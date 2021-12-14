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***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

14.12.2021 11:36
***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***AVGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AVGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983064


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 36,30 2.125.403 % 10,00  
MERIT 34,32 95.706.500 % 10,00  
TKFEN 26,20 1.151.402.730 % 9,99  
GARFA 16,51 10.278.863 % 9,99  
SONME 41,38 3.020.119 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,3957 14,4032 % 4,13  
Euro 16,2034 16,2358 % 3,96  
Sterlin 18,9788 19,0739 % 4,17  
Frank 15,5163 15,6098 % 3,90  
Riyal 3,8255 3,8447 % 4,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -15,18  
Altın Gr. 820 820 25,63  
Cumhuriyet 5.410 5.492 46,00  
Tam 5.383 5.523 29,61  
Yarım 2.602 2.672 14,32  
Çeyrek 1.305 1.336 7,16  
Gümüş.Ons 21,96 21,98 -0,34  
Gümüş Gr. 10,16 10,17 0,24  
B. Petrol 73,48 73,48 -0,91  
Seans Raporu 18:05
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