***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2020 12:19
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837740
BIST
15:0697.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.381,95
|Açılış
|: 97.491
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|Önceki Kapanış
|: 96.399
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98.316
En Düşük
97.273
15:066,7939
En Yüksek
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|: 0,34%
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|Açılış
|: 376,31
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|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.072.455
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.844.382
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.081.437
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|PRZMA
|3,97
|28.744.059
|% -8,74
|
|IHEVA
|2,36
|109.722.013
|% -8,17
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.344.906.543
|% 5,69
|
|ASELS
|26,10
|1.065.942.150
|% 4,65
|
|PGSUS
|61,00
|542.250.402
|% 8,93
|
|GARAN
|8,54
|438.297.995
|% 0,95
|
|GSRAY
|2,63
|425.525.380
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|425.525.380
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,11
|152.908.841
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,61
|77.987.380
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.344.906.543
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|208.791.812
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5042
|8,5468
|% 0,78
|
|Frank
|7,0306
|7,0729
|% 0,92
|
|Riyal
|1,8007
|1,8097
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,98
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.463
|18,80
|
|Tam
|2.471
|2.534
|19,40
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,40
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,27
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