***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.04.2020 10:00
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838007
BIST
12:4796.644
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -1.905,31
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:476,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8601
En Düşük
6,8079
12:477,4988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5008
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7,4578
12:47378,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,22
|Açılış
|: 378,54
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|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.160
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.976.911
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|9.852.217
|% -9,76
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IHEVA
|2,11
|56.536.977
|% -9,05
|
|THYAO
|10,77
|1.586.495.138
|% -1,19
|
|PGSUS
|61,40
|1.174.548.416
|% -0,32
|
|ASELS
|26,58
|1.140.071.007
|% -2,57
|
|GARAN
|8,34
|593.506.843
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,39
|398.971.506
|% 3,65
|
|THYAO
|10,77
|1.586.495.138
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,97
|245.140.832
|% -3,43
|
|IHLGM
|1,03
|104.560.260
|% -6,36
|
|IHLAS
|0,63
|61.152.592
|% -5,97
|
|MNDRS
|1,51
|139.323.824
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5905
|% -0,38
|
|Frank
|7,0825
|7,1252
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8178
|1,8269
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-12,44
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.473
|-7,50
|
|Tam
|2.479
|2.544
|-7,80
|
|Yarım
|1.206
|1.238
|-3,80
|
|Çeyrek
|605
|619
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|-1,19
|