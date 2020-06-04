***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 18:07
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849200
BIST
17:53109.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 366,46
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:536,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:537,6836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1080
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6836
En Düşük
7,5332
17:53370,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,53
|Açılış
|: 370,48
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,20
|40.387.645
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|78.089.975
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.235.491
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.431.199
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|41.958.369
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.110.190
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.252.099.520
|% 0,72
|
|ASELS
|31,82
|1.098.358.733
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|924.480.665
|% -0,85
|
|PETKM
|3,81
|902.168.413
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,64
|605.702.454
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|605.702.454
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|902.168.413
|% 3,81
|
|IHLGM
|1,38
|245.539.616
|% 1,47
|
|KARSN
|1,90
|275.818.293
|% 2,70
|
|TSKB
|1,16
|162.604.855
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4784
|8,5209
|% 0,35
|
|Frank
|7,0272
|7,0695
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7920
|1,8010
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|6,84
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.440
|13,30
|
|Tam
|2.480
|2.511
|13,70
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,60
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,30
|