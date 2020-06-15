***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2020 09:48
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851135
BIST
12:42109.647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -188,47
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
12:426,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
12:427,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
12:42377,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,28
|Açılış
|: 377,17
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.083.376
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|4.956
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.306.737
|% 9,96
|
|RTALB
|33,14
|4.560.031
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|59.514
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|179.722
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|340.996
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.380.994
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|74.547
|% -9,82
|
|SASA
|10,74
|467.907.140
|% 4,17
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|THYAO
|12,66
|384.455.193
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|298.549.208
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|372.518.755
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|412.796.969
|% 5,76
|
|IHLGM
|1,55
|118.739.585
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,74
|183.319.050
|% 0,37
|
|PETKM
|3,94
|263.937.041
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5416
|8,5844
|% 0,25
|
|Frank
|7,1585
|7,2016
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8170
|1,8261
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-15,18
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.472
|-13,00
|
|Tam
|2.524
|2.541
|-13,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-6,50
|
|Çeyrek
|615
|621
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,20
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,26
|38,26
|-0,47
|