***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 09:22
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888792
BIST
12:081.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -19,88
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:087,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:089,1903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:08470,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,37
|Açılış
|: 470,29
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:06
|YESIL
|48,28
|15.413.157
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.288.495
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|67.546.915
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,62
|2.034.765.607
|% -3,69
|
|KRDMD
|4,27
|612.798.713
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,91
|561.369.672
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,04
|481.876.563
|% -4,28
|
|THYAO
|11,57
|449.086.337
|% -1,78
|
|EKGYO
|1,91
|561.369.672
|% 1,06
|
|GARAN
|8,62
|2.034.765.607
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,75
|446.735.664
|% -3,85
|
|KRDMD
|4,27
|612.798.713
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,48
|155.371.033
|% -2,63
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7368
|7,7395
|% 0,42
|
|Euro
|9,1852
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1985
|10,2496
|% 0,54
|
|Frank
|8,4655
|8,5164
|% 0,58
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,17
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|