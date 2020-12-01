***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2020 09:14
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890660
BIST
10:391.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:397,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8776
En Düşük
7,7988
10:399,4310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4321
En Düşük
9,3064
10:39450,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,19
|Açılış
|: 450,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,40
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:39
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|35.542.067
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|36.949.381
|% 9,97
|
|ETYAT
|4,08
|3.545.350
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.923.727
|% 9,97
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,58
|4.948.138
|% -6,70
|
|QNBFL
|134,00
|1.206.977
|% -5,90
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|TKNSA
|12,83
|194.113.185
|% 5,77
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,19
|258.026.491
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,97
|222.223.062
|% 1,43
|
|PETKM
|4,26
|181.416.977
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,47
|59.536.748
|% 1,38
|
|GARAN
|8,94
|355.524.608
|% 2,17
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8667
|7,8774
|% 0,66
|
|Euro
|9,4193
|9,4310
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,4466
|10,4990
|% 0,45
|
|Frank
|8,6017
|8,6536
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0813
|2,0917
|% 0,04
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|13,11
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,10
|
|B. Petrol
|47,56
|47,56
|-0,32
|
Seans Raporu
10:39
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10:53JANTS
Yüzde 6.31 oranında artışla 236.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 338 adet işlem
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10:51BAKAB
Yüzde 4.81 oranında artışla 19.81 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 103 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, MGROS, HALKB
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 78 artarak (% 1.54 ) 1, 175
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, SELEC, ALCAR, SNKRN, ARTI, UZERB, ETYAT, EUYO, EUKYO