***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2020 09:13
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893976
BIST
12:001.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,90
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
12:007,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0673
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
12:009,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3426
12:00468,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,41
|Açılış
|: 468,96
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
459,88
BIST En Aktif Hisseler12:00
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|9.674.989
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|284.847
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.394.702
|% 9,92
|
|ATSYH
|5,11
|64.274
|% 9,89
|
|KARTN
|2.706,10
|76.590.255
|% -10,00
|
|PAMEL
|20,90
|349.824
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|46.500
|% -9,95
|
|RAYSG
|18,18
|8.416.468
|% -9,19
|
|ASELS
|18,35
|996.567.896
|% 2,86
|
|TSKB
|1,91
|914.664.012
|% 3,80
|
|THYAO
|12,29
|884.130.374
|% -5,17
|
|GARAN
|9,75
|486.478.380
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,16
|458.686.827
|% -2,26
|
|TSKB
|1,91
|914.664.012
|% 3,80
|
|EKGYO
|2,16
|458.686.827
|% -2,26
|
|ODAS
|4,04
|338.166.126
|% 2,02
|
|SKBNK
|1,43
|102.624.643
|% -0,69
|
|THYAO
|12,29
|884.130.374
|% -5,17
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6894
|7,6959
|% 0,88
|
|Euro
|9,3882
|9,3963
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,1779
|10,2289
|% -0,84
|
|Frank
|8,6612
|8,7134
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0442
|2,0544
|% 0,83
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|14,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,32
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|-1,84
|
Seans Raporu
12:00
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12:10TSGYO
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 330 adet işlem
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12:09XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 11, 650.00 milyon TL de
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12:07PGSUS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 69.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 482, 555 adet işlem
-
12:05TAVHL
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 121, 052 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL