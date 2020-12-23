***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2020 09:15
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894361
BIST
12:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
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1.419
En Düşük
1.409
12:007,6410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,6400
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7,6763
En Düşük
7,6196
12:009,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,3300
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9,3647
En Düşük
9,2956
12:00459,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,20
|Açılış
|: 459,17
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|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:59
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.442.076
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|57.871.816
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|20.487.533
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.498.973
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|620.923.065
|% 1,62
|
|GARAN
|10,09
|571.440.318
|% 0,50
|
|OYAKC
|8,64
|398.649.019
|% 1,77
|
|SISE
|7,18
|393.269.081
|% 0,70
|
|ALARK
|7,72
|319.821.694
|% 3,21
|
|TSKB
|1,88
|620.923.065
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,46
|245.481.034
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,18
|309.952.996
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,90
|132.675.732
|% 6,74
|
|ISGYO
|2,50
|172.085.501
|% 4,17
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6381
|7,6433
|% -0,21
|
|Euro
|9,3231
|9,3288
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2239
|10,2752
|% 0,24
|
|Frank
|8,5604
|8,6120
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0302
|2,0404
|% -0,22
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|10,48
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|0,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-15,62
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,56
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|49,93
|49,93
|-0,15
|