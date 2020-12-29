***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 09:16
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895309
BIST
12:011.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.442
12:017,4114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:019,0720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:01447,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 447,22
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:01
|ARZUM
|24,86
|22.156.997
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.689.988
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.996.317
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.968.735
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|56,95
|6.696.948
|% -7,85
|
|BRYAT
|471,50
|124.810.704
|% -6,17
|
|BRKSN
|8,43
|2.034.606
|% -5,60
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|73,75
|1.118.654.974
|% 4,76
|
|THYAO
|13,06
|884.927.986
|% 3,49
|
|SASA
|20,86
|589.394.341
|% 7,08
|
|KARTN
|104,10
|515.961.046
|% 0,68
|
|KARSN
|3,30
|465.555.427
|% 5,10
|
|KARSN
|3,30
|465.555.427
|% 5,10
|
|GSDHO
|2,50
|293.240.157
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,55
|160.099.860
|% -1,27
|
|THYAO
|13,06
|884.927.986
|% 3,49
|
|ODAS
|3,86
|237.557.944
|% 0,78
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4062
|7,4114
|% -0,36
|
|Euro
|9,0636
|9,0720
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9756
|10,0257
|% 0,10
|
|Frank
|8,3248
|8,3749
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9682
|1,9780
|% -0,39
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,43
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-24,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|-27,90
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-13,50
|
|Çeyrek
|714
|731
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|0,41
|