***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.01.2021 09:36
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897297
BIST
10:551.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
10:557,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
10:559,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
10:55460,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 460,15
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler10:55
|BRSAN
|29,92
|120.218.636
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.285.816
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.756.430
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.172.190
|% 9,98
|
|CMENT
|48,08
|2.186.919
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,30
|959.761
|% -7,96
|
|NIBAS
|51,20
|3.706.006
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|69,90
|473.109.130
|% 0,22
|
|TKFEN
|18,09
|435.133.650
|% -0,66
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TCELL
|16,90
|331.337.589
|% 2,42
|
|GARAN
|10,21
|286.210.282
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,42
|249.208.109
|% 1,68
|
|PETKM
|5,29
|412.153.196
|% 0,19
|
|TSKB
|1,81
|91.485.999
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,08
|148.167.582
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,97
|249.308.522
|% 1,88
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3652
|7,3713
|% -0,21
|
|Euro
|9,0854
|9,0960
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0052
|10,0554
|% -0,33
|
|Frank
|8,3523
|8,4026
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% -0,53
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|-0,23
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,90
|53,90
|0,30
|