***AVGYO* *MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.02.2020 18:32
***AVGYO******MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.02.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,00-2,06-TL fiyat aralığından 30.319-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.530.319-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 19.02.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/02/2020 30.319 1.530.319 -1.500.000 1.500.000 0 % 2,08 % 2,08 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820172
BIST
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0875
En Düşük
6,0483
18:056,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5695
En Düşük
6,5382
18:05314,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,76
|Açılış
|: 314,48
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8433
|7,8826
|% -0,26
|
|Frank
|6,1576
|6,1947
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6177
|1,6258
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,59
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|59,20
|59,20
|1,45
|