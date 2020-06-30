***AVGYO* *MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2020 18:38
***AVGYO******MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.06.2020-30.06.2020 tarihleri arasında Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,10-2,17-TL fiyat aralığından 492.242-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 30.06.2020 tarihi itibariyle % 2,09 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/06/2020 0 92.242 -92.242 2.000.000 1.907.758 % 2,78 % 2,78 % 2,65 % 2,65
30/06/2020 0 400.000 -400.000 1.907.758 1.507.758 % 2,65 % 2,65 % 2,09 % 2,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853566
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,45
|Açılış
|: 393,16
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4592
|8,5016
|% 0,63
|
|Frank
|7,2096
|7,2530
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
|
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