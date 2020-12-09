***AVGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 18:59
***AVGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.12.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 4,01 - 4,50 TL fiyat aralığından 1.017.435 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 66.981 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 09.12.2020 tarihi itibariyle % 6,33 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/12/2020 1.017.435 66.981 950.454 3.610.000 4.560.454 % 5,01 % 5,01 % 6,33 % 6,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892507
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0074
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05464,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,61
|Açılış
|: 464,56
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8268
|7,8325
|% 0,17
|
|Euro
|9,4548
|9,4619
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4383
|10,4906
|% 0,28
|
|Frank
|8,7475
|8,8002
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0770
|2,0875
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-22,75
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|48,72
|48,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
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