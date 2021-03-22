***AVGYO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 18:52
***AVGYO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.03.2021 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,82 TL fiyatından 300.370 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 22.03.2021 tarihi itibariyle % 8,06 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/03/2021 300.370 0 300.370 8.699.630,75 9.000.000,75 % 7,8 % 7,8 % 8,06 % 8,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919822
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 8,67%
|| 0,6252
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,4148
En Yüksek
|Değişim
|: 9,60%
|| 0,8245
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,80
En Yüksek
|Değişim
|: 8,14%
|| 32,96
|Açılış
|: 437,80
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8321
|7,8383
|% 8,67
|
|Euro
|9,3794
|9,4148
|% 9,60
|
|Sterlin
|10,8686
|10,9231
|% 8,98
|
|Frank
|8,4861
|8,5372
|% 9,76
|
|Riyal
|2,0919
|2,1024
|% 9,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,83
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,69
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK