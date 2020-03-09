***AVGYO* *OZBAL* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.03.2020 09:08
***AVGYO******OZBAL******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTY, AVGYO, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825239
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
0
En Düşük
0
18:056,1728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0852
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
18:057,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,1556
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05331,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,74
|Açılış
|: 331,47
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|HALKB
|6,07
|207.320.977
|% 0,00
|
|MEGAP
|2,49
|323.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|ANACM
|3,73
|12.567.333
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,72
|29.474.754
|% 0,00
|
|HALKB
|6,07
|207.320.977
|% 0,00
|
|MEGAP
|2,49
|323.810
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% 0,00
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 0,00
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% 0,00
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% 0,00
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% 0,00
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0341
|8,0744
|% 1,57
|
|Frank
|6,6380
|6,6780
|% 2,78
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-6,48
|
|Altın Gr.
|331
|332
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,67
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|33,20
|33,20
|-12,07
|