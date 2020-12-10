***AVGYO* *SANEL* *LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.12.2020 09:13
***AVGYO******SANEL******LIDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVGYO, LIDFA, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892588
BIST
11:171.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:177,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8691
En Düşük
7,8188
11:179,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0733
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5272
En Düşük
9,4454
11:17464,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,97
|Açılış
|: 464,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,43
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:15
|EUKYO
|4,07
|2.704.310
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.676.464
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.108.373
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,84
|49.021.328
|% -5,96
|
|ITTFH
|2,67
|263.187.847
|% -4,30
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|IZMDC
|16,55
|13.996.187
|% -3,78
|
|KRDMD
|5,27
|875.785.949
|% 3,54
|
|PETKM
|4,81
|712.042.205
|% 1,48
|
|SISE
|7,16
|673.420.432
|% 1,85
|
|ODAS
|3,77
|486.083.889
|% 1,89
|
|GARAN
|9,30
|386.427.256
|% 0,22
|
|KRDMD
|5,27
|875.785.949
|% 3,54
|
|PETKM
|4,81
|712.042.205
|% 1,48
|
|ODAS
|3,77
|486.083.889
|% 1,89
|
|DOHOL
|3,05
|337.849.915
|% -2,24
|
|ITTFH
|2,67
|263.187.847
|% -4,30
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8581
|7,8622
|% 0,48
|
|Euro
|9,5130
|9,5198
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4136
|10,4658
|% -0,29
|
|Frank
|8,7941
|8,8470
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% 0,41
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,37
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,02
|49,02
|0,16
|