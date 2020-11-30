***AVGYO* *TDGYO* *ORGE* *INFO* *IYF* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.11.2020 09:14
***AVGYO******TDGYO******ORGE******INFO******IYF******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVGYO, INFO, IYF, KATMR, ORGE, TDGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890436
BIST
11:011.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -20,92
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:017,8125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8093
11:019,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
11:01447,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,63
|Açılış
|: 448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.843.644
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|4.397.158
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,54
|1.623.867
|% -7,70
|
|TSKB
|2,24
|247.201.829
|% -7,05
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,21
|581.879.555
|% 1,84
|
|GARAN
|8,98
|457.515.846
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,08
|390.205.573
|% -1,55
|
|PETKM
|4,18
|320.055.276
|% -1,18
|
|THYAO
|11,60
|272.112.722
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,21
|581.879.555
|% 1,84
|
|TSKB
|2,24
|247.201.829
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,93
|264.178.157
|% -2,01
|
|TEKTU
|2,00
|158.611.906
|% 0,50
|
|KRDMD
|5,08
|390.205.573
|% -1,55
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8064
|7,8125
|% -0,02
|
|Euro
|9,3486
|9,3557
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,4189
|10,4711
|% 0,59
|
|Frank
|8,6438
|8,6959
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0817
|2,0922
|% 0,22
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-8,99
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,09
|
|B. Petrol
|47,44
|47,44
|-0,81
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:17CLEBI
Yüzde -5.03 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 154 adet işlem
-
11:16HLGYO
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 643, 714 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 17 kaybederek (% -1.84 ) 1, 450
-
11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, TSKB
-
11:14XU100
Endeks 1, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 57 altında . İşlem hacmi 6, 789.00 milyon TL de