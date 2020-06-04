***AVGYO* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.06.2020 19:08
***AVGYO******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.06.2020, 04.06.2020 tarihlerinde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,16-2,50 TL fiyat aralığından 788.315TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ve 1.977.753 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) sermayesindeki paylarımız 04.06.2020 tarihi itibariyle % 1,39 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/06/2020 560.821 150.259 410.562 2.189.438 2.600.000 % 3,04 % 3,04 % 3,61 % 3,61
04/06/2020 227.494 1.827.494 -1.600.000 2.600.000 1.000.000 % 3,61 % 3,61 % 1,39 % 1,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849233
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0975
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 5,81
|Açılış
|: 373,76
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,79
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5035
|8,5462
|% 0,65
|
|Frank
|7,0572
|7,0997
|% 1,07
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|19,29
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.455
|28,90
|
|Tam
|2.495
|2.527
|29,80
|
|Yarım
|1.217
|1.233
|14,50
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,85
|39,85
|0,06
|