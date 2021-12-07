***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.12.2021 11:42
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda esas sözleşme tadili için
Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.12.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981436
BIST
13:031.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,91
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0313,7529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0447
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0315,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0690
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:03785,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,25
|Açılış
|: 785,02
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:03
|INTEM
|66,00
|27.740.104
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.796.411
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.039.087
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,16
|39.460.466
|% -6,62
|
|MEGAP
|7,25
|66.624.722
|% -5,97
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|THYAO
|19,25
|1.126.061.374
|% 3,00
|
|ASELS
|23,10
|1.122.940.211
|% 2,48
|
|GARAN
|11,81
|1.085.424.316
|% -0,25
|
|ODAS
|1,67
|300.505.637
|% 1,21
|
|SISE
|14,30
|2.341.010.461
|% 7,20
|
|YKBNK
|3,52
|552.120.442
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,61
|1.428.423.208
|% 3,33
|
|KLGYO
|2,22
|263.200.836
|% -9,39
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7429
|13,7529
|% -0,32
|
|Euro
|15,4898
|15,5108
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,1253
|18,2162
|% -0,60
|
|Frank
|14,7807
|14,8697
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6437
|3,6619
|% -0,62
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|