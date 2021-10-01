***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/10/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMeet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYeme ve İçme SektörüEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi12.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.10.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı40.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı200 TLToplam Tutar8.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)66,67Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)66,67Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)66,67Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)11,29İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)54,03Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYasin Burak BECEKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/10/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değer üzerinden alınmış olup, yasal kayıtlardaki özkaynakları da göz önünde bulundurulmuştur.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızAvrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 01.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL yatırım yapılarak %66,67 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, yeme ve içme sektöründe bağlı ortaklıkları bulunan bir gruptur.Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bağlı ortaklıkları· Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 4.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde "TİKE ATAŞEHİR" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.· İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 1.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Şişli İlçesi, Nişantaşı'nda "İNNO NİŞANTAŞI" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.· Alea Turizm Limited Şirketi'nin 3.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 1.750.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Alea Turizm Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı da "İNNO ALAÇATI" markası ile yeme ve içme alanında ve "THE HOTEL" markalı butik hotel ile turizm alanında faaliyeti göstermektedir.· Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin 600.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 300.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı'da "LİMON KÖYİÇİ" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966099BIST