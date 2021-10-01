***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
01.10.2021 16:50
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/10/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Meet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yeme ve İçme Sektörü
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
12.000.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.10.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
40.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
200 TL
Toplam Tutar
8.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
66,67
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
66,67
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
66,67
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
11,29
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
54,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yasin Burak BECEK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/10/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nominal değer üzerinden alınmış olup, yasal kayıtlardaki özkaynakları da göz önünde bulundurulmuştur.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda
Yönetim Kurulu'muzun 01.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne 8.000.000 TL yatırım yapılarak %66,67 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, yeme ve içme sektöründe bağlı ortaklıkları bulunan bir gruptur.
Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bağlı ortaklıkları
· Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 4.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Ataşehir İlçesinde "TİKE ATAŞEHİR" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.
· İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 1.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %100'ü Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. İnno Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İli, Şişli İlçesi, Nişantaşı'nda "İNNO NİŞANTAŞI" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.
· Alea Turizm Limited Şirketi'nin 3.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 1.750.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Alea Turizm Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı da "İNNO ALAÇATI" markası ile yeme ve içme alanında ve "THE HOTEL" markalı butik hotel ile turizm alanında faaliyeti göstermektedir.
· Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin 600.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 300.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı'da "LİMON KÖYİÇİ" markası ile yeme ve içme alanında faaliyet göstermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966099
BIST