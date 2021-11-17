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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

17.11.2021 15:01
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Atık yönetimi, geri dönüşüm alanında faaliyet gösterecektir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
160.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
25 TL
Toplam Tutar
4.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,25
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
27,01
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta nominal değerden iştirak edilmektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda
Bağlı ortaklığımız Ege Karma Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte başlamış olduğu atık yönetimi, geri dönüşüm alanlarındaki faaliyetimize Gaziantep 2.Organize Sanayi bölgesinde 4.000.000 TL sermayeli NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına, kurulacak şirketin sermayesinin %100'une denk gelen 4.000.000 TL ile ortak olunmasına, şirketin kuruluş işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978293


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PRKAB 40,70 282.353.443 % 10,00  
DOBUR 149,60 33.797.034 % 10,00  
TETMT 173,20 2.657.024 % 9,97  
MERCN 12,48 47.076.114 % 9,96  
BASGZ 17,23 347.279.780 % 9,96  
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Altın Gr. 626 626 12,11  
Cumhuriyet 4.143 4.205 72,00  
Tam 4.124 4.227 73,97  
Yarım 1.993 2.045 35,78  
Çeyrek 1.000 1.022 17,89  
Gümüş.Ons 25,12 25,14 0,32  
Gümüş Gr. 8,43 8,44 0,20  
B. Petrol 81,88 81,88 -0,55  
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