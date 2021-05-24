***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/05/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBeha Sigorta Acenteliği Hizmetleri A. Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSigorta AcenteliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı350.000 TLBeher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar350.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)35Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,57İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,36Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiNötrSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı0,00-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıBalkan AKBAŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNominal değerden devir yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin iştiraki olan Beha Sigorta Acenteliği Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %35'ini temsil eden 350.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 350.000 TL tutar üzerinden Balkan AKBAŞ'a satılmasına karar verilmiştir.Satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.Alıcı şahıs Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğundan dolayı ilişkili taraftır.Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Beha Sigorta Acenteliği Hizmetleri A.Ş.'de payımız kalmamıştır.İştirak satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %0,57,b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,17,c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı %2,36 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937460BIST