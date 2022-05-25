***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
25.05.2022 12:54
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/05/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yeme ve İçme Sektörü
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25/05/2022
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
4.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1,125 TL
Toplam Tutar
4.500.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,92
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11,39
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Kar elde edilecek olup, Nihai tutarı finansal tablolar ve dipnotlarında açıklanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Murat ÇİÇEK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/05/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz %66,67 oranında bağlı ortaklığı olan Meet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli (bugün) kararı uyarınca
Meet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.'nin 4.000.000 TL ödenmiş sermayeli Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi sermayesinde sahip olduğu %100 oranındaki 4.000.000 adet payın tamamının pazarlık usulüyle pay başına 1,125 TL nominal bedelle toplam 4.500.000 TL karşılığında Murat ÇİÇEK'e satılmasına karar verilmiştir.
Satış bedelinin %20'si peşin olarak tahsil edilecek olup, %80'ı vadeli olarak tahsil edilecektir. Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032296
BIST