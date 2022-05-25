***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/05/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıGlr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYeme ve İçme SektörüSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi4.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25/05/2022Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı4.000.000 TLBeher Pay Fiyatı1,125 TLToplam Tutar4.500.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,92İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11,39Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıKar elde edilecek olup, Nihai tutarı finansal tablolar ve dipnotlarında açıklanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMurat ÇİÇEKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/05/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi uygulanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz %66,67 oranında bağlı ortaklığı olan Meet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun 25.05.2022 tarihli (bugün) kararı uyarıncaMeet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.'nin 4.000.000 TL ödenmiş sermayeli Glr Restoran Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi sermayesinde sahip olduğu %100 oranındaki 4.000.000 adet payın tamamının pazarlık usulüyle pay başına 1,125 TL nominal bedelle toplam 4.500.000 TL karşılığında Murat ÇİÇEK'e satılmasına karar verilmiştir.Satış bedelinin %20'si peşin olarak tahsil edilecek olup, %80'ı vadeli olarak tahsil edilecektir. Elde edilecek meblağın işletme sermayesi ve şirket ihtiyaçları için kullanılması planlanmaktadır.Yatırımcılarımızın bilgisine duyurulur.Saygılarımızla…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032296BIST