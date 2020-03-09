***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 -54.866 88.688 -1.026.974 -1.396.196 13.111.518 13.111.518Transferler-1.396.196 1.396.196Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.529 4.338.440 4.344.969 -8.179 4.336.790Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi443.437 443.437 443.437Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-3.518.167 -3.518.167 -3.518.167Dönem Sonu Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578Transferler75.219 4.263.221 -4.338.440Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.914 -4.490.612 -4.509.526 -15.843 -4.525.369Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-148.633 -148.633 -148.633Dönem Sonu Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.558.827 4.434.190Dönem Karı (Zararı)33 -4.506.455 4.338.441Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.676.332 -1.423.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 3.090.762 1.902.546Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -103.150 -220.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30,49 79.721 20.223Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -321.687Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 413.024 271.428Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -800Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.518.167Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler195.975 443.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.977.322 1.518.936Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.005.050 -2.436.412Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 7.129.612 -6.642.285Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.098.306 -168.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 99.621 7.567.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28-31-32 851.445 3.103.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 94.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.147.199 4.434.190Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -588.372 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-399.004 -6.451.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 390.600 260.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -789.604 -6.712.595FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.147.869 2.163.248Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22 0 2.171.427Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22-23-25 -2.147.869 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -8.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.954 145.583NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.954 145.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 197.085 51.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 209.039 197.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 209.039 197.085Ticari Alacaklar9 7.977.486 8.072.445İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.272.090 1.277.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.705.396 6.795.008Diğer Alacaklar11 210.861 7.519.820İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 5.339.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 210.861 2.180.266Stoklar13 2.266.525 168.219Peşin Ödenmiş Giderler15 364.660 214.304Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 25.060 292.464Diğer Dönen Varlıklar17 482.723 193.776ARA TOPLAM11.536.354 16.658.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.536.354 16.658.113DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar9 2.100.009 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.100.009 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 15.420.796 15.671.325Maddi Duran Varlıklar20 5.567.942 7.965.755Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.129.859 2.173.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 2.129.859 2.173.274Peşin Ödenmiş Giderler15 0 21.606Ertelenmiş Vergi Varlığı54 600.979 992.962TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.819.585 26.824.922TOPLAM VARLIKLAR37.355.939 43.483.035KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 4.394.013 5.226.961Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 2.781.090 2.729.205Ticari Borçlar9 8.078.554 7.978.933İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 2.077.084 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.001.470 7.978.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 90.832 215.024Diğer Borçlar11 750.000 1.088.222İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 750.000 872.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 215.359Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 40.226 249.176Kısa Vadeli Karşılıklar30 90.132 90.132Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 90.132 90.132Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 2.492.930 1.179.071ARA TOPLAM18.717.777 18.756.724TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.717.777 18.756.724UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 7.212.078 8.578.884Diğer Borçlar11 1.546.729 1.546.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.546.729 1.546.729Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 61.907 61.907Uzun Vadeli Karşılıklar30 117.872 141.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 117.872 141.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 23.912TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.938.586 10.352.733TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.656.363 29.109.457ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.723.598 14.381.757Ödenmiş Sermaye33 8.300.000 8.300.000Sermaye Düzeltme Farkları33 101 101Birleşme Denkleştirme Hesabı33 443.437 443.437Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 7.200.765 7.200.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -67.251 -48.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -67.251 -48.337Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -67.251 -48.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 163.907 88.688Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -1.826.749 -5.941.337Net Dönem Karı veya Zararı33 -4.490.612 4.338.440Kontrol Gücü Olmayan Paylar33 -24.022 -8.179TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.699.576 14.373.578TOPLAM KAYNAKLAR37.355.939 43.483.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 13.229.681 28.826.577Satışların Maliyeti45 -11.837.158 -18.457.063TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.392.523 10.369.514BRÜT KAR (ZARAR)1.392.523 10.369.514Genel Yönetim Giderleri47-48 -2.911.027 -11.082.886Pazarlama Giderleri47-48 -41.391 -100.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 1.180.243 2.541.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -48.673 -2.959.566ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-428.325 -1.231.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 54.098 7.989.645Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -1.462.378 -70FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.836.605 6.757.746Finansman Gelirleri51 838.350 71.733Finansman Giderleri51 -3.095.176 -1.987.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.093.431 4.841.698Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-413.024 -511.437Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -40.226 -588.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -372.798 76.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.506.455 4.330.261DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-4.506.455 4.330.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-15.843 -8.179Ana Ortaklık Payları-4.490.612 4.338.440Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,00540000 0,00520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 -0,00540000 0,00520000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.914 6.529Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -23.642 8.161Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 4.728 -1.632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 4.728 -1.632Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.914 6.529TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.525.369 4.336.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-15.843 -8.179Ana Ortaklık Payları-4.509.526 4.344.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825864BIST