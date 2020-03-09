***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -48.337 88.688 -5.941.337 4.338.440 14.381.757 -8.179 14.373.578Transferler75.219 4.263.221 -4.338.440Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.914 -4.490.612 -4.509.526 -15.843 -4.525.369Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-148.633 -148.633 -148.633Dönem Sonu Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -67.251 163.907 -1.826.749 -4.490.612 9.723.598 -24.022 9.699.576Transferler-4.490.612 4.490.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.336 70.389 52.053 52.053Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-24.022 -24.022 24.022 0Dönem Sonu Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 0 9.751.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.353.784 2.558.827Dönem Karı (Zararı)33 70.389 -4.506.455Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.447 3.676.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 728.182 3.090.762Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 -18.801 -103.150Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 50.396 79.721Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 10.948 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -967.257 413.024Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 157.085 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 195.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.392.121 3.977.322Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -9.466.752 -2.005.050Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16-17 -258.360 7.129.612Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 909.762 -2.098.306Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.200.510 99.621Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26,27 19.407.981 851.445Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.423.063 3.147.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)-69.279 -588.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.839.705 -399.004Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri8 -375.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 4.554.519 390.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -6.019.224 -789.604FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.505.882 -2.147.869Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 -4.505.882 -2.147.869YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.197 11.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.197 11.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 209.039 197.085DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 217.236 209.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 217.236 209.039Ticari Alacaklar9 13.900.250 7.977.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 241.456 3.272.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 13.658.794 4.705.396Diğer Alacaklar11 757.875 210.861İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 757.875 210.861Stoklar13 1.356.763 2.266.525Peşin Ödenmiş Giderler15 33.971 364.660Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 13.433 25.060Diğer Dönen Varlıklar17 496.718 482.723ARA TOPLAM16.776.246 11.536.354TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.776.246 11.536.354DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar9 5.643.997 2.100.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.643.997 2.100.009Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 364.052 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 14.748.457 15.420.796Maddi Duran Varlıklar20 5.357.347 5.567.942Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.592.232 2.129.859Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 3.592.232 2.129.859Ertelenmiş Vergi Varlığı54 1.875.020 600.979TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.581.105 25.819.585TOPLAM VARLIKLAR48.357.351 37.355.939KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 289.914 3.989.313İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 3.433.885 3.185.790Ticari Borçlar9 3.878.044 8.078.554İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 149.218 2.077.084İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.728.826 6.001.470Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 378.708 90.832Diğer Borçlar11 22.030.782 750.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 22.030.782 750.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 61.907 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 233.479 40.226Kısa Vadeli Karşılıklar30 90.132 90.132Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 90.132 90.132Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.453.822 2.492.930ARA TOPLAM31.850.673 18.717.777TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.850.673 18.717.777UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 6.157.500 7.212.078Diğer Borçlar11 0 1.546.729İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 1.546.729Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 0 61.907Uzun Vadeli Karşılıklar30 172.389 117.872Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 172.389 117.872Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 425.160 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.755.049 8.938.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.605.722 27.656.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.751.629 9.723.598Ödenmiş Sermaye33 8.300.000 8.300.000Sermaye Düzeltme Farkları33 101 101Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 7.200.765 7.200.765Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi33 443.437 443.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -85.587 -67.251Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -85.587 -67.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 163.907 163.907Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -6.341.383 -1.826.749Net Dönem Karı veya Zararı33 70.389 -4.490.612Kontrol Gücü Olmayan Paylar33 0 -24.022TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.751.629 9.699.576TOPLAM KAYNAKLAR48.357.351 37.355.939Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 31.019.546 13.229.681Satışların Maliyeti45 -27.192.718 -11.837.158TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.826.828 1.392.523BRÜT KAR (ZARAR)3.826.828 1.392.523Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.445.484 -2.911.027Pazarlama Giderleri47-48 -31.196 -41.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 611.483 1.180.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -150.781 -48.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.810.850 -428.325Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 59.008 54.098Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -216.093 -1.462.378Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -10.948 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.642.817 -1.836.605Finansman Gelirleri51 2.283.736 838.350Finansman Giderleri51 -5.823.421 -3.095.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-896.868 -4.093.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri967.257 -413.024Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -302.199 -40.226Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 1.269.456 -372.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.389 -4.506.455DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)70.389 -4.506.455Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -15.843Ana Ortaklık Payları70.389 -4.490.612Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00010000 -0,00540000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.336 -18.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -22.921 -23.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 4.585 4.728Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 4.585 4.728Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.336 -18.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.053 -4.525.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -15.843Ana Ortaklık Payları52.053 -4.509.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825866BIST