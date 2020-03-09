***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.300.000 101 7.200.765 443.437 -85.587 163.907 -6.341.383 70.389 9.751.629 9.751.629Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-920.000 -920.000 -920.000Transferler70.389 -70.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.462 33.112 22.650 22.650Sermaye Arttırımı21.700.000 881.000 22.581.000 22.581.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-65.594 -65.594 -65.594Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685Transferler-7.718.482 7.751.594 -33.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.490 2.977.948 2.953.458 2.953.458Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-443.437 18.284 -75.219 -3.812.251 -4.312.623 -4.312.623Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)705 705 705Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 0 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.522.739 -4.789Dönem Karı (Zararı)33 2.977.948 33.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.122.251 288.699Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 843.568 1.175.355Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18-41 2.051.977 -7.680Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 51.402 167.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler950.305 545.347Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 44.462 22.480Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 427.064 -390.049Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 0 -304.554Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-246.527 -920.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.924.073 41.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 7.006.022 1.754.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 2.664.754 -4.578.806Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.961.189 -1.853.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.901.696 4.012.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26,27 1.193.804 706.276Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.024.272 363.004Vergi İadeleri (Ödemeleri)-501.533 -367.793YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.384.693 -1.762.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 2.929.414 316.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -15.314.107 -2.079.051FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.408.002 2.180.999Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 550.219Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 -1.408.002 1.630.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-269.956 413.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-269.956 413.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 630.804 217.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 360.848 630.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 360.848 630.804Ticari Alacaklar9 11.055.446 13.589.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 111.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 11.055.446 13.477.898Diğer Alacaklar11 267.319 871.510İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 36.401 10.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 230.918 861.073Stoklar13 1.249.100 3.210.289Peşin Ödenmiş Giderler15 1.332.948 4.347.796Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 40.110 0Diğer Dönen Varlıklar17 1.260.155 343.980ARA TOPLAM15.565.926 22.993.546TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.565.926 22.993.546DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar9 0 3.494.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 3.494.139Diğer Alacaklar11 0 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 2.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 272.110 341.572Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 10.900.000 14.506.716Maddi Duran Varlıklar20 8.021.684 6.530.187Kullanım Hakkı Varlıkları22 3.762.926 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 9.520.258 3.552.972Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 9.520.258 3.552.972Ertelenmiş Vergi Varlığı54 2.123.944 2.770.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.600.922 31.197.844TOPLAM VARLIKLAR50.166.848 54.191.390KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 0 58.876İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 2.886.517 2.295.024Ticari Borçlar9 1.800.146 7.729.699İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 7.080İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.800.146 7.722.619Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 60.988 320.380Diğer Borçlar11 3.554.098 61.623İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.543.318 61.623İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 10.780 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 23.946 118.001Kısa Vadeli Karşılıklar31 0 90.132Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 0 90.132Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler33 698.647 1.993.484ARA TOPLAM9.024.342 12.667.219TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.024.342 12.667.219UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 11.038.261 9.158.177İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar31 93.020 345.922Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 93.020 345.922Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler33 0 650.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.131.281 10.154.486TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.155.623 22.821.705ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.011.225 31.369.685Ödenmiş Sermaye34 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34 101 101Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34 363.283 8.081.765Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi34 0 443.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -102.255 -96.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)34 -102.255 -96.049Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 88.688 163.907Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -3.316.540 -7.256.588Net Dönem Karı veya Zararı34 2.977.948 33.112TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.011.225 31.369.685TOPLAM KAYNAKLAR50.166.848 54.191.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 11.056.376 44.579.753Satışların Maliyeti45 -10.619.505 -40.536.292TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)436.871 4.043.461BRÜT KAR (ZARAR)436.871 4.043.461Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.656.805 -2.605.972Pazarlama Giderleri47-48 -5.066 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri47-48 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 9.351.621 529.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -316.567 -839.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.810.054 1.127.201Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 0 304.554Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -2.051.975 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -44.462 -22.480FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.713.617 1.409.275Finansman Gelirleri51 889.515 2.109.957Finansman Giderleri51 -3.198.120 -3.876.169SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.405.012 -356.937Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-427.064 390.049Dönem Vergi (Gideri) Geliri30-54 -23.946 -502.238Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -403.118 892.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.977.948 33.112DÖNEM KARI (ZARARI)2.977.948 33.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.977.948 33.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 0,00100000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 0,00100000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.490 -10.462Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -31.398 -13.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52,54 6.908 2.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52,54 6.908 2.951Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.490 -10.462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.953.458 22.650Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.953.458 22.650http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825870BIST