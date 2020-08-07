***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 8.081.765 443.437 -96.049 163.907 -7.256.588 33.112 31.369.685 31.369.685Diğer Düzeltmeler705 705 705Transferler33.112 -33.112 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.619 66.282 98.901 98.901Sermaye Arttırımı-7.718.482 7.718.482 0 0Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 7.746.662 -63.430 163.907 495.711 66.282 39.215.953 39.215.953Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225Diğer Düzeltmeler-7.191 -7.191 -7.191Transferler2.977.948 -2.977.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)531 -817.156 -816.625 -816.625Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -101.724 88.688 -345.783 -817.156 29.187.409 29.187.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.881 6.005.270Dönem Karı (Zararı)33 -817.156 66.282Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.652.747 1.889.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler45-47-48 1.000.270 872.589Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30-49 95.807 94.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51 489.318 195.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18 24.921 25.900Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -3.345 217.357Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler47-51 95.322 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-49.546 483.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-859.335 4.567.790Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -377.611 2.880.816Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 -657.240 -3.862.473Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.600.622 -710.708Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -67.884 327.384Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26,27 1.844.022 5.932.771Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.744 6.523.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)-31.137 -501.533Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -16.860YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.440 -2.180.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 0 32.667Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -6.440 -2.213.497FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.422 -3.536.791Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 139.422 -3.536.791YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.101 287.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.101 287.649DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 360.848 630.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 438.949 918.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 438.949 360.848Ticari Alacaklar9 10.925.362 11.055.446İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 859 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 10.924.503 11.055.446Diğer Alacaklar11 399.456 267.319İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 50.385 36.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 349.071 230.918Stoklar13 2.849.722 1.249.100Peşin Ödenmiş Giderler15 1.757.441 1.332.948İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 120.174 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 1.637.267 1.332.948Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 17.099 40.110Diğer Dönen Varlıklar17 1.383.776 1.260.155ARA TOPLAM17.771.805 15.565.926TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.771.805 15.565.926DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 247.188 272.110Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 10.793.670 10.900.000Maddi Duran Varlıklar20 7.618.265 8.021.684Kullanım Hakkı Varlıkları22 3.864.075 3.762.926Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 9.036.177 9.520.258Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 9.036.177 9.520.258Ertelenmiş Vergi Varlığı54 2.429.248 2.123.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.988.623 34.600.922TOPLAM VARLIKLAR51.760.428 50.166.848KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 3.249.258 2.886.517Ticari Borçlar9 1.713.885 1.800.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.713.885 1.800.146Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 95.489 60.988Diğer Borçlar11 5.314.017 3.554.098İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 5.282.067 3.543.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 31.950 10.780Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 302.109 23.946Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 784.088 698.647ARA TOPLAM11.458.846 9.024.342TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.458.846 9.024.342UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 11.011.412 11.038.261Uzun Vadeli Karşılıklar30 102.761 93.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 102.761 93.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.114.173 11.131.281TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.573.019 20.155.623ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.187.409 30.011.225Ödenmiş Sermaye33 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları33 101 101Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 363.283 363.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -101.724 -102.255Diğer Kazançlar (Kayıplar)33 -101.724 -102.255Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 88.688 88.688Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -345.783 -3.316.540Net Dönem Karı veya Zararı33 -817.156 2.977.948TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.187.409 30.011.225TOPLAM KAYNAKLAR51.760.428 50.166.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 5.076.175 11.836.202Satışların Maliyeti45 -3.424.072 -14.541.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.652.103 -2.705.019BRÜT KAR (ZARAR)1.652.103 -2.705.019Genel Yönetim Giderleri47-48 -1.069.894 -947.939Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 404.544 708.648Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -89.664 -138.831ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)897.089 -3.083.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -24.921 -25.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)872.168 -3.109.041Finansman Gelirleri51 1.009.749 4.419.240Finansman Giderleri51 -2.702.418 -1.026.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-820.501 283.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.345 -217.357Dönem Vergi (Gideri) Geliri29-54 -302.109 -44.627Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 305.454 -172.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-817.156 66.282DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-817.156 66.282Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-817.156 66.282Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.490 -10.462Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -31.398 -13.413Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 6.908 2.951Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri52 6.908 2.951Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.490 -10.462TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-841.646 55.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-841.646 55.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866846BIST