***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225Diğer Düzeltmeler-7.192 -7.192 -7.192Transferler2.977.948 -2.977.948Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.930 465.604 487.534 487.534Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 -80.325 88.688 -345.784 465.604 30.491.567 30.491.567Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412Diğer Düzeltmeler-10.401 -10.401 10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-836.258 928.060Dönem Karı (Zararı)1.029.812 465.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler732.810 1.010.771Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 178.634 205.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.610 17.972Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 28.991 23.375Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler689.359 783.622Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-20 -270.402 -18.296Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 959.761 801.918Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -180.784 -19.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.588.479 -541.123Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-106.525 -2.157.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.534.708 -18.168.102Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-634.290 -522.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler819.535 31.187Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler867.509 20.276.050Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-825.857 935.252Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -10.401 -7.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-429.207 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-245.552 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.655 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -173.655 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.367 -859.313Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -515.996Ödenen Faiz-28.367 -343.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.293.832 68.747NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.293.832 68.747DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.883.150 360.848DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 589.318 429.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 589.318 1.883.150Finansal Yatırımlar8 245.552 0Ticari Alacaklar9 15.378.856 16.203.725İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.559 2.559İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 15.376.297 16.201.166Diğer Alacaklar11 391.452 365.356İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 62.405 36.438İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 329.047 328.918Stoklar13 3.411.011 2.776.721Peşin Ödenmiş Giderler15 4.518.364 1.258.927İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 119.731 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 4.398.633 1.258.927Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 741 36.019Diğer Dönen Varlıklar17 2.862.768 2.611.368ARA TOPLAM27.398.062 25.135.266TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.398.062 25.135.266DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 294.035 296.672Maddi Duran Varlıklar20 13.814.711 13.819.306Kullanım Hakkı Varlıkları22 1.013.526 1.171.869Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.759.616 17.750.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 17.759.616 17.750.000Peşin Ödenmiş Giderler15 412 0Ertelenmiş Vergi Varlığı54 1.049.960 869.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.932.260 33.907.023TOPLAM VARLIKLAR61.330.322 59.042.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 499.013 562.475Ticari Borçlar9 3.048.565 2.499.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 3.048.565 2.499.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 54.002 80.846Diğer Borçlar11 21.673.287 21.096.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 21.673.287 21.050.738İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 45.262Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 183.025 377.462Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 1.443.620 967.395ARA TOPLAM26.901.512 25.583.610TOPLAM KISA VADELİ YÜ