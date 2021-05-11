***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2021 18:15
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -102.255 88.688 -3.316.540 2.977.948 30.011.225 30.011.225
Diğer Düzeltmeler
-7.192 -7.192 -7.192
Transferler
2.977.948 -2.977.948
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.930 465.604 487.534 487.534
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 -80.325 88.688 -345.784 465.604 30.491.567 30.491.567
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Diğer Düzeltmeler
-10.401 -10.401 10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-836.258 928.060
Dönem Karı (Zararı)
1.029.812 465.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
732.810 1.010.771
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 178.634 205.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.610 17.972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 28.991 23.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
689.359 783.622
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-20 -270.402 -18.296
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 959.761 801.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -180.784 -19.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.588.479 -541.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.525 -2.157.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.534.708 -18.168.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-634.290 -522.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
819.535 31.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
867.509 20.276.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-825.857 935.252
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.401 -7.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-429.207 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-245.552 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.655 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -173.655 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.367 -859.313
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -515.996
Ödenen Faiz
-28.367 -343.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.832 68.747
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.293.832 68.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.883.150 360.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 589.318 429.595
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 589.318 1.883.150
Finansal Yatırımlar
8 245.552 0
Ticari Alacaklar
9 15.378.856 16.203.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.559 2.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 15.376.297 16.201.166
Diğer Alacaklar
11 391.452 365.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 62.405 36.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 329.047 328.918
Stoklar
13 3.411.011 2.776.721
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.518.364 1.258.927
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.731 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.398.633 1.258.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 741 36.019
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.862.768 2.611.368
ARA TOPLAM
27.398.062 25.135.266
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.398.062 25.135.266
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 294.035 296.672
Maddi Duran Varlıklar
20 13.814.711 13.819.306
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 1.013.526 1.171.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.759.616 17.750.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 17.759.616 17.750.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 412 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 1.049.960 869.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.932.260 33.907.023
TOPLAM VARLIKLAR
61.330.322 59.042.289
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 499.013 562.475
Ticari Borçlar
9 3.048.565 2.499.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.048.565 2.499.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 54.002 80.846
Diğer Borçlar
11 21.673.287 21.096.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.673.287 21.050.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 45.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 183.025 377.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.443.620 967.395
ARA TOPLAM
26.901.512 25.583.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜ