***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.08.2020 14:49
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 15.05.2020
Genel Kurul Tarihi 15.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yeniden Hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Yeniden Hazırlanan 2017 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Yeniden Hazırlanan 2018 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
6 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
10 - 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
11 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 - 2019 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
14 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
17 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.12.2019 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Avhol Yıllık Faaliyet raporu 31122019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2019 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 GK Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili Gündemin 13. maddesi hariç İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 27.08.2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871404
BIST