***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Tarihi 15.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yeniden Hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Yeniden Hazırlanan 2017 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Yeniden Hazırlanan 2018 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,6 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,8 - 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,9 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,10 - 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,11 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,13 - 2019 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,14 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,17 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 31.12.2019 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Avhol Yıllık Faaliyet raporu 31122019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 2019 yılı Olagan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 27.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 GK Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimize ait 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili Gündemin 13. maddesi hariç İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 27.08.2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871404BIST